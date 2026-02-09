RAI 3 * “ELISIR” – 10/02 (10.50) : «LE CARDIOMIOPATIE E I GRASSI OMEGA, FOCUS SU PREVENZIONE E INTOSSICAZIONI» (VEDI-SEGUI DIRETTA VIDEO – LINK / RIVEDI STREAMING)

10.31 - lunedì 9 febbraio 2026

Nella puntata di “Elisir”, il programma di medicina condotto da Michele Mirabella, Francesca Parisella e Benedetta Rinaldi, in onda martedì 10 febbraio, alle 10.50 su Rai 3, si parlerà delle cardiomiopatie, un gruppo di malattie del muscolo cardiaco che possono colpire a ogni età, spesso senza dare sintomi evidenti nelle fasi iniziali.

Quali sono i campanelli d’allarme? A dare tutte le informazioni sarà Maurizio Pieroni, cardiologo presso l’Ospedale Careggi di Firenze.

Lo spazio del “Mangiarsano” sarà incentrato sugli Omega. Spesso definiti grassi buoni, sono alleati preziosi per la nostra salute, fondamentali per il corretto funzionamento del cuore, del cervello e della vista. Tiziana Stallone, docente di Nutrizione Umana presso l’Università Unicamillus di Roma, farà chiarezza sull’argomento, spiegando in quali alimenti gli Omega3 sono più presenti.

La puntata terminerà con la rubrica “Come si fa”, dedicata alle intossicazioni: in quali casi può essere necessaria una lavanda gastrica? A spiegarlo in studio sarà Francesco Franceschi, direttore del Reparto di Medicina d’Urgenza e Pronto Soccorso presso il Policlinico Agostino Gemelli di Roma.

