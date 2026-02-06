QUESTURA DI TORINO * : «LA POLIZIA VOLA AI CAMPIONATI EUROPEI DI KARATE A CIPRO, SERVETTO THEA RAPPRESENTERÀ L’ITALIA NELLA CATEGORIA -47 KG»

17.00 - venerdì 6 febbraio 2026

LA POLIZIA DI STATO VOLA CON L’ATLETA TORINESE DELLE FIAMME ORO AGLI EUROPEI DI KARATE: SERVETTO THEA RAPPRESENTERA’ L’ITALIA NELLA CATEGORIA -47 KG CADETTI A LIMASSOL (Cipro) 2026.

A quindici anni c’è chi sogna, e c’è chi trasforma i sogni in convocazioni azzurre. Servetto Thea oggi appartiene senza esitazioni alla seconda categoria. L’atleta torinese è stata ufficialmente convocata dalla Nazionale Italiana di Karate FIJLKAM per partecipare ai Campionati Europei Cadetti, in programma a Limassol, Cipro, dal 6 all’8 febbraio 2026, nella categoria -47 kg. Un traguardo prestigioso, meritato, costruito col tempo e con il sacrificio.

Thea non arriva a questo appuntamento per caso. I numeri parlano chiaro: prima nel ranking italiano, punto di riferimento assoluto della sua categoria, frutto di una stagione vissuta sempre ai vertici e di una crescita costante, tecnica e mentale. Dal 1° febbraio è già in ritiro con la Nazionale presso il Centro Olimpico Matteo Pellicone di Lido di Ostia, cuore pulsante dello sport azzurro, dove si preparano le sfide che contano davvero.

Classe, determinazione e una maturità sorprendente per la sua età. Dietro ogni colpo, ogni incontro vinto, c’è una quotidianità fatta di allenamenti durissimi, rinunce e disciplina. Una strada percorsa insieme al suo Maestro Paolo Caracciolo e al collaboratore tecnico Paolo Del Vitto, entrambi appartenenti alla Polizia di Stato, che l’hanno guidata passo dopo passo all’interno del Gruppo Sportivo Fiamme Oro – Sezione Giovanile di Torino, una delle eccellenze dello sport italiano.

Questa convocazione è il premio più limpido alla costanza e alla serietà con cui Thea ha affrontato ogni fase del suo percorso. È motivo di orgoglio per la sua famiglia, per chi la allena ogni giorno sul tatami e per tutto il Gruppo Sportivo Fiamme Oro, che vede confermata la qualità del proprio vivaio.

A Limassol Thea porterà il tricolore sul petto e la consapevolezza di chi sa di essersi guadagnata ogni centimetro di questo palcoscenico. Il futuro è davanti, ma il presente parla già chiaro.