QUESTURA DI ROMA * : «POLIZIA DI STATO INTENSIFICA I CONTROLLI A OSTIA, ARRESTI E DENUNCE NEL BLITZ SUL LITORALE»

OSTIA. CONTROLLI STRAORDINARI DELLA POLIZIA DI STATO: ARRESTI, DENUNCE E VERIFICHE A TAPPETO SUL LITORALE.

Ancora una operazione straordinaria della Polizia di Stato è stata messa in campo ieri ad Ostia.

Il focus acceso sul contrasto ai reati predatori e allo spaccio di sostanze stupefacenti si è esteso a tutto il litorale, interessando l’area di uno stabilimento balneare, che è stata oggetto di una accurata attività di bonifica e di identificazione delle persone senza fissa dimora stazionanti all’interno delle cabine.

Nel corso dell’ispezione, gli agenti del X Distretto Lido di Roma, insieme a personale della Questura, della Polizia Stradale e della Polizia Locale di Roma Capitale, hanno sottoposto a controllo 10 persone, alcune delle quali già gravate da precedenti di polizia.

Tra queste, 4 soggetti, privi di valido documento di identità, sono stati accompagnati presso gli uffici del X Distretto per le procedure di fotosegnalamento.

Dagli accertamenti è poi emerso che una donna, quarantaseienne di origine peruviana, risultava destinataria di un mandato di arresto europeo emesso dalle Autorità spagnole per il reato di sottrazione di minore. Al termine dei necessari accertamenti, è stata associata al carcere di Rebibbia.

Parallelamente, gli agenti hanno dato esecuzione a un provvedimento restrittivo domiciliare nei confronti di una cinquantottenne italiana, gravata da precedenti per violenza, resistenza e falsa attestazione a pubblico ufficiale.

Contestualmente, è scattata una segnalazione in via di Macchia Saponara, dove un uomo aveva aggredito un dipendente di un supermercato. Gli agenti del X Distretto, insieme ad una pattuglia delle Volanti, sono intervenuti sul posto bloccandolo prima che riuscisse a darsi alla fuga. Insofferente ai controlli, il giovane avrebbe manifestato sin da subito un comportamento violento nei confronti degli operatori, motivo per il quale è stato denunciato all’Autorità giudiziaria. La lite che ha originato l’intervento, stando ai primi accertamenti, sarebbe scaturita la sera precedente per questioni legate a un’asta del fantacalcio.

Nel corso dei controlli, gli agenti hanno proceduto anche al sequestro amministrativo di un fucile da caccia, illegalmente detenuto, insieme a 156 cartucce.

Il bilancio dell’attività conta 81 persone identificate e 48 veicoli sottoposti ad ispezione. Per 7 conducenti sono state elevate anche sanzioni per contravvenzioni al Codice della Strada.

L’attività odierna si inserisce in una strategia, condivisa in sede di Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica, finalizzata ad intervenire in maniera incisiva su fenomeni di microcriminalità che rischiano di compromettere la sicurezza dei cittadini e dei frequentatori delle aree del litorale.