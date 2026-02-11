Popular tags:
PRESIDENZA REPUBBLICA – QUIRINALE * «MATTARELLA ESPRIME CORDOGLIO AL CANADA, STRAGE IN UNA SCUOLA DELLA COLUMBIA BRITANNICA SCUOTE L’ITALIA»

10.30 - mercoledì 11 febbraio 2026

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –
Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha inviato alla Governatrice Generale del Canada, S.E. Mary May Simon, il seguente messaggio:

“L’Italia intera ha appreso con sgomento la notizia della sparatoria che ha sconvolto la cittadina di Tumbler Ridge, nella Columbia Britannica, causando molte vittime e ancor più numerosi feriti.

In questa luttuosa circostanza desidero farLe giungere le espressioni del più sentito cordoglio della Repubblica Italiana e mio personale.

Siamo vicini con sentimenti di partecipe solidarietà al dolore delle famiglie dinanzi a un gesto di così brutale violenza perpetrato in una scuola.

Ai feriti auguriamo un pronto e pieno ristabilimento”.

