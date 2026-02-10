POLIZIA DI STATO * : «ARRESTATO A VITERBO CON LENZUOLA E ASCIUGAMANI IMBEVUTI DI COCAINA ED EROINA, CITTADINO EXTRACOMUNITARIO IN CARCERE»

13.30 - martedì 10 febbraio 2026

INTERCETTATO CON LENZUOLA ED ASCIUGAMANI INTRISI DI COCAINA ED EROINA: ARRESTATO DALLA POLIZIA DI STATO

Nel rispetto dei diritti delle persone indagate e della presunzione di innocenza, per quanto risulta allo stato, salvo ulteriori approfondimenti e in attesa di giudizio, si comunica quanto segue.

Nella giornata di martedì 03 febbraio, a seguito di mirati servizi svolti congiuntamente da personale della Polizia di Stato delle Squadre Mobili di Viterbo e Pesaro – Urbino, volti al contrasto del traffico illecito di sostanze stupefacenti, un cittadino extracomunitario è stato tratto in arresto per il reato di detenzione di droga.

In particolare, l’uomo di 57 anni, residente in provincia, è stato intercettato all’esito di un’apposita attività di osservazione, nel momento in cui un corriere gli ha consegnato due voluminose scatole sospette al cui interno sono state rinvenuti un gran numero di asciugamani e lenzuola perfettamente piegati ed imbustati.

I successivi approfondimenti investigativi, svolti unitamente a personale specializzato del locale Gabinetto Provinciale di Polizia Scientifica, hanno consentito di verificare che i teli erano imbevuti di cocaina ed eroina, mediante un procedimento chimico utile a sviare eventuali controlli nel corso del viaggio.

Lo straniero, al termine degli atti di rito, è stato posto ai domiciliari su disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

Sono in corso ulteriori accertamenti tecnici, che saranno espletati dal Servizio Polizia Scientifica di Roma, finalizzati a verificare la quantità effettiva di stupefacente presente sui materiali sequestrati.

