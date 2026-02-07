POLIZIA DI STATO * «ALL’AIA, CONTRASTO AL DIGITAL SMUGGLING, OSCURATI 1.200 PROFILI FACEBOOK DI TRAFFICANTI»

09.30 - sabato 7 febbraio 2026

Dal 4 al 5 febbraio, all’Aia, in Olanda, il Servizio centrale operativo della Polizia di Stato ha presentato un progetto che mira a prevenire e reprimere l’utilizzo dei social network da parte dei trafficanti di uomini per pubblicizzare i pericolosi viaggi illegali, nel deserto e nel mediterraneo centrale (c.d. digital smuggling).

Il progetto è stato presentato durante il meeting di avvio del nuovo ciclo 2026-2027 della priorità EMPACT dedicata al traffico di migranti.

EMPACT (European Multidisciplinary Platform Against Criminal Threats) è una piattaforma di cooperazione internazionale in materia di sicurezza, nel cui ambito gli Stati membri dell’UE, gli Stati terzi, organizzazioni internazionali e partner privati, hanno l’opportunità di collaborare per identificare ed affrontare le minacce poste dalla criminalità organizzata e dalle forme gravi di criminalità internazionale.

L’Italia e ‘inserita in 152 delle 285 azioni previste dal programma e partecipa, sotto il coordinamento dello SCIP -Servizio di Cooperazione Internazionale di Polizia del Dipartimento di Pubblica Sicurezza del Ministero dell’Interno.

L’iniziativa della Polizia di Stato mira a condividere la propria esperienza in tema di contrasto al digital smuggling, con gli altri Paesi europei e non solo.

Grazie ad una partnership con META e sotto l’egida della Procure della Repubblica interessate dal fenomeno, lo SCO ha individuato e chiesto l’oscuramento di oltre 1200 profili Facebook che offrivano servizi di trasporto ai potenziali migranti, minimizzando i seri rischi e le condizioni di viaggio, a volte disumane, nonché il pericolo di subire torture e sequestri di persona a scopo di estorsione.

Oltre a quanto sopra, l’Azione operativa 2.4. “Central Med” mira a metter a fattor comune gli sforzi e le conoscenze acquisite nel settore, anche coinvolgendo i Paesi di origine del fenomeno, al fine di favorire lo scambio delle informazioni e delle competenze.

