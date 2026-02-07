Popular tags:
Popular tags:
Popular tags:
News immediate,
non mediate!
Categoria news:
OPINIONMIX

PAB – PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO * «RIAPERTA LA STRADA PROVINCIALE 149 PER MARANZA DOPO CADUTA MASSI»

 Scritto da
E-mail Stampa
Facebook Twitter LinkedIn
09.10 - sabato 7 febbraio 2026

Alle ore 18 di venerdì 6 febbraio è stata riaperta la strada provinciale SP 149 che da Rio di Pusteria conduce a Maranza, chiusa il 5 febbraio in seguito alla caduta di massi di grandi dimensioni, che hanno danneggiato l’asfalto, i guardrail e le barriere paramassi.

Nella giornata del 6 febbraio, il Servizio strade della Provincia, in collaborazione con i geologi provinciali, ha effettuato i lavori di risanamento lungo la carreggiata, necessari a riaprire il traffico in piena sicurezza: nel punto interessato, sono stati rinnovati il sottofondo stradale e lo strato di asfalto, mentre le barriere paramassi sono state provvisoriamente risanate e nel medio termine saranno completamente rinnovate.

In seguito all’accaduto, il 5 febbraio era stata chiusa in via precauzionale, più a valle, anche la ferrovia della Val Pusteria, che era stata poi riaperta nel tardo pomeriggio.

Categoria news:
OPINIONMIX

Per donare ora, clicca qui



© RIPRODUZIONE RISERVATA
DELLA FONTE TITOLARE DELLA NOTIZIA E/O COMUNICATO STAMPA

È consentito a terzi (ed a testate giornalistiche) l’utilizzo integrale o parziale del presente contenuto, ma con l’obbligo di Legge di citare la fonte: “Agenzia giornalistica Opinione”.
È comunque sempre vietata la riproduzione delle immagini.

Articoli correlati

I commenti sono chiusi.