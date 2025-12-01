Popular tags:
PD – PARTITO DEMOCRATICO: «ZAN (PD): AIDS DAY, SERVE IMPEGNO QUOTIDIANO SU PREVENZIONE E LOTTA ALLO STIGMA»

15.00 - lunedì 1 dicembre 2025

Dal 1988, il 1 dicembre celebriamo la Giornata mondiale contro l’AIDS, un appuntamento che ci ricorda come prevenzione e lotta allo stigma debbano essere impegni quotidiani, fatti di azioni concrete, soprattutto guardando ai dati delle nuove diagnosi di HIV, che riguardano molti giovanissimi, e alla disinformazione che continua a circolare.

Infatti paura, stigma, sensi di colpa sono nemici da contrastare ribadendo il principio U=U, ovvero che le terapie oggi rendono l’HIV non rilevabile e dunque non trasmissibile.

È necessario quindi diffondere consapevolezza e formazione per spezzare la catena di diffusione dell’HIV, in particolare nelle fasce di età più a rischio, in un lavoro di concerto tra i vari attori istituzionali coinvolti.

Anche per questo è fondamentale l’educazione sessuo-affettiva nelle scuole: una corretta informazione significa prevenzione.

Un grande ringraziamento al personale sanitario e ai volontari di tante realtà del terzo settore che ogni giorno sono impegnate in questa battaglia.

