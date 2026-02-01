Popular tags:
PD – PARTITO DEMOCRATICO: «TORINO, LA DELEGAZIONE INCONTRA GLI AGENTI FERITI»

16.00 - domenica 1 febbraio 2026

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –
Una delegazione del Partito Democratico formata dalla vicepresidente del Senato, Anna Rossomando, dal deputato Mauro Laus, dalla capogruppo Pd in Regione Piemonte, Gianna Pentenero, dal consigliere regionale Daniele Valle e dal capogruppo al Comune di Torino, Claudio Cerrato, si è recata oggi pomeriggio all’ospedale Le Molinette, per portare la solidarietà del Pd agli agenti feriti ieri a Torino.

Così in una nota il Partito democratico.

