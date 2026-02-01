Popular tags:
PD – PARTITO DEMOCRATICO: «SCONTRI TORINO: LE ACCUSE A GIUDICI E OPPOSIZIONI RAPPRESENTANO UNA STRATEGIA PERICOLOSA»

15.30 - domenica 1 febbraio 2026

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –
Gli antagonisti che hanno devastato Torino sono stati condannati subito e senza ambiguità. Da tutti. Com’è accaduto in altre situazioni simili. Perché quanto è successo è gravissimo. Ma è gravissimo anche ciò che sta accadendo in queste ore. La destra sta usando quei fatti per accusare centrosinistra e magistratura di complicità con i violenti. Questo è un attacco diretto alle istituzioni della Repubblica, non una difesa dello Stato.

Accusare giudici e opposizioni di essere ‘complici dei violenti’ è una strategia pericolosa. È il metodo di chi, come Donald Trump, ha provato a delegittimare le istituzioni per rafforzare il proprio potere. In Italia non deve passare.

Così su Instagram Debora Serracchiani, componente della segreteria Nazionale del Partito democratico e deputata dem.

