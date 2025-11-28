PD – PARTITO DEMOCRATICO: «SCHLEIN: SOLIDARIETÀ A LA STAMPA, OGNI SEDE DI GIORNALE È PRESIDIO DI LIBERTÀ E DEMOCRAZIA»

21.00 - venerdì 28 novembre 2025

“Ho sentito il Direttore de La Stampa, Andrea Malaguti, e ho espresso solidarietà a lui, alle giornaliste e ai giornalisti e a tutti i dipendenti per l’inqualificabile episodio dell’irruzione avvenuta nella sede del quotidiano torinese al termine di una manifestazione.

Un atto grave e inaccettabile, ogni sede di giornale è presidio di libertà e democrazia”.

Così la segretaria del Pd Elly Schlein.