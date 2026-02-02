Popular tags:
PD – PARTITO DEMOCRATICO: «MIGRANTI: LA DENUNCIA TERRIFICANTE DALLE ONG, NON SI PUÒ RESTARE IN SILENZIO»

18.00 - lunedì 2 febbraio 2026

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –
///

“Quel che denunciano le ONG è terrificante. Secondo i dati di Refugees in Libya ammonterebbero a più di mille i morti in mare in occasione del ciclone Harry. Uno scenario terribile di fronte al quale non si può restare in silenzio, essendo in presenza di una strage sconvolgente. Il Mediterraneo è diventata una enorme fossa comune, dove i troppi morti non hanno nemmeno un nome. Ciò che sta succedendo sotto i nostri occhi dovrebbe scuotere le coscienze, anche quella del nostro governo, che pensa solo a mostrare la faccia feroce e chiude gli occhi di fronte a vite spezzate di donne, uomini, bambine, bambini.

L’onorevole Matteo Orfini ha depositato un’interrogazione molto puntuale che sollecita il governo a fare chiarezza su fatti di simile entità e gravità. Ci auguriamo che nessuno si sottragga di fronte alla ricerca di verità”.

Così in una nota Pierfrancesco Majorino, responsabile Politiche migratorie nella segreteria nazionale del PD.

