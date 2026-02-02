REGIONE LOMBARDIA * : «TROFEO BINDA, PRESENTATA L’EDIZIONE 2026 DELLA GARA DI CICLISMO FEMMINILE SU STRADA»

18.00 - lunedì 2 febbraio 2026

Il Trofeo Alfredo Binda – Comune di Cittiglio (Varese) corsa in linea di ciclismo femminile e il Piccolo Trofeo Binda – Valli del Verbano, categoria junior, sono stati presentati a Palazzo Lombardia dal presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana e dal sottosegretario alla Presidenza con delega a Sport e Giovani Federica Picchi.

Le gare si svolgeranno domenica 15 marzo su una distanza di 152 chilometri e con un dislivello di 2.386 metri con partenza da Luino (Varese), e arrivo a Cittiglio (Varese). La junior sarà invece su un percorso di 72,7 chilometri con un dislivello di 1.142 metri.

Presenti, tra gli altri, anche i sindaci di Luino, Enrico Bianchi e di Cittiglio, Rossella Magnani, città di partenza e arrivo della manifestazione e il presidente di ‘Cycling Sport Promotion’, organizzatore dell’evento, Mario Minervino.

“Il Trofeo Binda – ha commentato il presidente Attilio Fontana – fa parte, a livello femminile, del World Tour, quindi delle la categoria più rilevante, più importante. Ci saranno quindi le migliori le migliori atlete di tutto il mondo e credo che sia una delle manifestazioni più importanti sul nostro territorio particolarmente legato al ciclismo. A questo proposito voglio ricordare proprio i mondiali su due ruote del 2008”.

“Questa poi – ha sottolineato – è una iniziativa che oltre l’evento sportivo mette insieme anche una serie di altre iniziative di promozione stradale per i ragazzi, di promozione dei territori, dei nostri prodotti enogastronomici; direi quindi un modo ottimo per promuovere quella attrattività delle nostre zone che in questi ultimi tempi sta avendo un grandissimo successo”.

Accanto alle istituzioni, protagonisti simbolici della conferenza stampa saranno anche 35 studenti delle scuole primarie e secondarie di Cittiglio, accompagnati dagli insegnanti. La partecipazione dei ragazzi è il filo conduttore di un programma che, anche nel 2026, affianca alle due competizioni internazionali un articolato calendario di iniziative dedicate ai giovani, alle scuole e alla formazione civica: educazione stradale, sicurezza, rispetto delle regole, sostenibilità ambientale, corretti stili di vita e cittadinanza attiva.

“Il Trofeo Alfredo Binda – ha spiegato il sottosegretario Federica Picchi – è una delle pagine più prestigiose del ciclismo femminile internazionale, in una regione che vive profondamente questa disciplina. La Lombardia è la prima regione italiana per numero di società affiliate e raccogliamo circa il 20% dei tesserati della Federazione ciclistica italiana (Fci). Il ciclismo è inoltre molto diffuso tra i giovani: per questo il Trofeo, oltre a essere un appuntamento agonistico di altissimo livello, è anche un progetto che coinvolge scuole e territori, dimostrando come lo sport possa diventare motore di crescita, cultura e responsabilità civica”.

“La sicurezza – ha ribadito Picchi – è infatti una priorità, e questa iniziativa aggiunge valore al prestigio e alla storia di una competizione che dà lustro alla Lombardia e all’Italia”.