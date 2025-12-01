PD – PARTITO DEMOCRATICO: «LA PERLA: SCHLEIN, GIORNO IMPORTANTE, HANNO VINTO LAVORATRICI E LAVORATORI»

18.00 - lunedì 1 dicembre 2025

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

///

“Oggi è un giorno molto importante. Sono state riassunte tutte le lavoratrici e riassunti tutti i lavoratori de La Perla. Hanno vinto loro.

Prima di tutto quelle donne straordinarie che non hanno mai mollato e che, insieme al loro posto di lavoro, hanno difeso un presidio molto importante della manifattura italiana, del vero Made in Italy.

Di più, in questa lotta le lavoratrici hanno dimostrato come difendere l’economia reale dalle operazioni della finanza speculativa. Con loro vince la competenza e la tenacia delle rappresentanti sindacali e vince l’impegno corale delle istituzioni.

Il Partito Democratico è sempre stato al loro fianco, in Parlamento e sul territorio. Quello che e accaduto a La Perla è davvero una esperienzadi grandissimo valore, che fa e farà storia, che dà speranza”.