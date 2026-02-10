PD – PARTITO DEMOCRATICO: «FOIBE: RICORDARE COME ATTO DI GIUSTIZIA PER IL PASSATO E DOVERE PER IL FUTURO»

15.01 - martedì 10 febbraio 2026

“Ricordare non solo come atto di giustizia per il passato ma come dovere per il futuro: la giornata di oggi, dedicata alla tragedia degli italiani e di tutte le vittime delle foibe, dell’esodo dalle loro terre di istriani, fiumani e dalmati, e della complessa storia del confine orientale, testimonia ancora una volta le conseguenze catastrofiche dei totalitarismi e dei nazionalismi, tutti.

Il ricordo di quelle atrocità deve aiutarci soprattutto oggi a produrre anticorpi perché simili orrori non si ripetano, difendendo la libertà, il rispetto dei diritti umani e della convivenza pacifica”.

Così la segretaria del Pd Elly Schlein.