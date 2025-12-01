PAB – PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO * «STRATEGIA PER L’ECONOMIA CIRCOLARE: FOCUS SUL SETTORE DELLE COSTRUZIONI»

09.50 - lunedì 1 dicembre 2025

BOLZANO (USP). Il vicepresidente della Provincia e assessore allo Sviluppo economico Marco Galateo ha presentato il 28 novembre in Giunta un promemoria sul piano strategico dedicato all’economia circolare in provincia di Bolzano.

La strategia, con il supporto di Eurac Research e in collaborazione con l’Incaricato provinciale per la sostenibilità e l’Ufficio gestione rifiuti, si concentra su tre direttrici operative: il riciclo e riutilizzo dei materiali, l’ottimizzazione dei processi produttivi ed il miglioramento della gestione dei rifiuti.

È stato adottato un approccio settoriale, individuando il comparto delle costruzioni come ambito prioritario per la sua rilevanza economica (6,8% del valore aggiunto provinciale, 17.000 occupati) e per il significativo potenziale di recupero dei materiali.

“L’economia circolare è una leva strategica per coniugare sviluppo, resilienza e sostenibilità”, ha detto il vicepresidente Galateo, evidenziando come la transizione circolare rappresenti una risposta concreta alla crisi climatica e un’opportunità per innovazione e competitività.

Il documento è stato trasmesso ai Dipartimenti provinciali per le osservazioni e verrà presentato nella Piattaforma Economia 2030 per garantire un confronto ampio e qualificato.

“Con questo piano strategico la Giunta provinciale intende attivarsi a tutti i livelli per poter garantire alle imprese una minore burocrazia, consentendo quindi poter lavorare in maniera più efficiente e libera”, ha rimarcato Galateo.