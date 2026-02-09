PAB – PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO * «STANZIATI 500 MILA EURO PER IL SOSTEGNO DEL SISTEMA EDUCATIVO»

09.01 - lunedì 9 febbraio 2026

BOLZANO (USP). La Giunta provinciale ha deciso di stanziare 500.000 euro a favore della “Fondazione per il sostegno del sistema educativo della Direzione Istruzione e formazione tedesca” per l’anno finanziario 2026.

La Fondazione accompagna le offerte formative complementari nel sistema scolastico tedesco dell’Alto Adige e sostiene la loro collaborazione con le scuole. I fondi garantiscono il funzionamento corrente e l’attuazione del programma di attività. La base è costituita dal bilancio preventivo approvato dal consiglio di fondazione.

Il finanziamento avviene sulla base della legge provinciale perle attività culturali (legge provinciale n. 9/2015). Questa consente alla Provincia di sostenere enti di interesse provinciale per la promozione delle attività scolastiche ed extrascolastiche rivolte ai giovani. La Fondazione è stata istituita nel 2024. Alla fine del 2025, il Consiglio di fondazione ha approvato il bilancio preventivo per il 2026 e ha richiesto il corrispondente contributo provinciale.

“Le offerte formative della Fondazione sono un prezioso complemento all’offerta formativa delle scuole e un ulteriore tassello del nostro panorama formativo. Consentono ai bambini e ai giovani nuove forme di partecipazione e li aiutano a scoprire e sviluppare le loro capacità in modo diversificato”, afferma l’assessore provinciale all’Istruzione Philipp Achammer.

Tra le iniziative sostenute figura anche il Burgerhof nel comune di Braies, che offre alle classi scolastiche opportunità di apprendimento pratico. Questi luoghi di apprendimento extrascolastici aprono ulteriori spazi di esperienza e promuovono l’apprendimento autonomo. La Fondazione lavora a stretto contatto con la Direzione Istruzione e formazione tedesca.