PAB – PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO * «SERVIZI INFORMATICI GARANTITI CON 59 MILIONI DI EURO PER L’ANNO 2026»

13.01 - venerdì 6 febbraio 2026

Il 6 febbraio la Giunta provinciale ha approvato il programma annuale 2026 dei servizi IT di Informatica Alto Adige SpA (IAA). Per il funzionamento, la manutenzione e l’ampliamento dei servizi informatici sono stati stanziati circa 59 milioni di euro nel bilancio 2026-2028.

Ciò consentirà alla società in house IAA di continuare a fornire anche nel 2026 servizi informatici centrali per la Provincia autonoma di Bolzano, il Consorzio dei Comuni e la Regione autonoma Trentino-Alto Adige.

“In qualità di partner in house della Pubblica amministrazione, abbiamo una grande responsabilità per la stabilità, la sicurezza e l’innovazione dell’infrastruttura digitale della Provincia”, sottolinea Stefan Gasslitter, direttore generale di Informatica Alto Adige SpA. “Il programma annuale 2026 ci fornisce un quadro chiaro per gestire in modo affidabile i servizi informatici esistenti e, allo stesso tempo, investire in modo mirato in nuove soluzioni vicine ai cittadini”.

Il programma annuale si basa sul piano triennale degli affidamenti approvato dalla Giunta provinciale il 30 gennaio e sul contratto di servizio con IAA, stipulato il 30 dicembre 2025 e valido fino al 31 dicembre 2028. IAA offre oltre 350 servizi IT, suddivisi in 23 service areas. Questi spaziano dall’IT Office & Support alla gestione digitale dei documenti, dai servizi online per cittadini, scuole e sanità, famiglia e affari sociali alla geoinformazione, natura e ambiente, agricoltura e silvicoltura, nonché IT-Security & Compliance. Anche temi futuri come la data intelligence e l’intelligenza artificiale fanno parte dell’offerta di servizi.

“Con il programma annuale 2026 garantiamo il funzionamento affidabile e l’ulteriore sviluppo dei servizi digitali da cui i cittadini e l’Amministrazione dipendono quotidianamente”, sottolinea Josef T. Hofer, responsabile della transizione digitale e direttore della Ripartizione informatica. “Allo stesso tempo, creiamo sicurezza di pianificazione per IAA e una base chiara per gli investimenti in infrastrutture IT moderne e sicure”.

Le stime dei costi per il programma annuale sono state elaborate insieme a IAA sulla base della manutenzione e del funzionamento dei servizi esistenti e dei contratti di licenza su cui si basano.