PAB – PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO * «NUOVA PISTA CICLABILE E PEDONALE PER GARANTIRE LA SICUREZZA STRADALE A TEL»

14.31 - lunedì 1 dicembre 2025

La Provincia autonoma di Bolzano, in collaborazione con i Comuni di Parcines e Lagundo, intende migliorare la sicurezza stradale nella zona di Tel. Ad agosto era stato possibile mettere in funzione il nuovo sottopassaggio ciclabile e pedonale e disattivare il semaforo sulla strada statale. Con lo stesso proposito, nella seduta di venerdì 28 novembre la Giunta provinciale ha approvato, su proposta dell’assessore provinciale allo Sviluppo del territorio Peter Brunner, la modifica d’ufficio dei Piani urbanistici dei due Comuni.

Il numero crescente di ciclisti e la strettezza delle strade avevano infatti causato ripetute situazioni critiche. Per questo, il nuovo tracciato della pista ciclabile e pedonale separa chiaramente i flussi di viabilità e fa sì che ciclisti e automobilisti non si incontrino più nei punti più pericolosi.

L’assessore provinciale allo Sviluppo del territorio Peter Brunner sottolinea che “Con questo progetto creiamo percorsi sicuri e attrattivi che rafforzano la mobilità sostenibile. Se più persone possono percorrere tragitti a piedi o in bicicletta, ciò contribuisce direttamente alla protezione del clima, alla qualità della vita e allo sviluppo sostenibile nelle comunità”.

Dello stesso avviso è l’assessore provinciale alla Mobilità Daniel Alfreider: “Con questo intervento aumentiamo la sicurezza per ciclisti e automobilisti e facciamo un ulteriore passo avanti per un importante snodo stradale”.

Le misure principali introdotte

Le modifiche ai Piani urbanistici dei Comuni di Parcines e Lagundo prevedono un nuovo sottopasso ciclopedonale sotto la SS38, un nuovo ponte sull’Adige e deviazione del percorso sul lato a valle della SP52, l’adeguamento delle curve strette per garantire una migliore visibilità e maggiore sicurezza, la riqualificazione del parcheggio di Tel con nuove aree di servizio.

Maggiore sicurezza e migliore accessibilità

La nuova infrastruttura rende il tratto più chiaro e sicuro e rafforza allo stesso tempo il collegamento tra Parcines, Lagundo e il sentiero della roggia di Marlengo (Marlinger Waalweg).