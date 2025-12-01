Popular tags:
PAB – PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO * «JOB&ORIENTA: 300 STUDENTI ALLA SCOPERTA DEL PROPRIO FUTURO PROFESSIONALE»

09.40 - lunedì 1 dicembre 2025

Circa 300 studentesse e studenti della Scuola italiana della provincia di Bolzano hanno provato a cogliere quest’occasione visitando nei giorni scorsi a Verona i padiglioni di Job&Orienta, la rassegna più importante dell’orientamento post diploma del Nord Italia.

“Accogliere, orientare e accompagnare non sono concetti che si esauriscono con la fine del ciclo scolastico”, ha affermato il vicepresidente e assessore provinciale all’Istruzione Marco Galateo.

“È fondamentale che le ragazze e i ragazzi abbiano accanto un sistema che non li lasci soli nella scelta del proprio futuro, che dia loro strumenti, sguardo e supporto per affrontare un cammino di vita, non solo una scelta formativa.”, ha sottolineato.

Il viaggio di studentesse e e studenti si è tenuto grazie al supporto ed alla collaborazione del Mua (Movimento universitario altoatesino) e della Pastorale Giovanile della Diocesi di Bolzano-Bressanone, partner attivi di questa manifestazione.

“Accompagnare significa fornire un punto di riferimento a ragazze e ragazzi per trasformare la transizione scuola-vita in un percorso consapevole”, ha sottolineato il sovrintendente scolastico Vincenzo Gullotta.

