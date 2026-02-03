Popular tags:
News immediate,
non mediate!
Categoria news:
OPINIONMIX

MEDIASET – RETEQUATTRO * “REALPOLITIK” – 04/02: «LABATE INTERVISTA SCHLEIN, FOCUS SU TORINO E NISCEMI CON MUGHINI E GHISLERI» (VEDI-SEGUI DIRETTA VIDEO – LINK / RIVEDI STREAMING)

16.10 - martedì 3 febbraio 2026

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –
DOMANI SERA A
“REALPOLITIK”:
TOMMASO LABATE INTERVISTA ELLY SCHLEIN

Un’intervista a tutto campo alla Segretaria del PD Elly Schlein sarà al centro del nuovo appuntamento di domani, mercoledì 4 febbraio, con “Realpolitik”, condotto da Tommaso Labate in prima serata su Retequattro.

Nel corso della puntata una pagina sugli scontri di sabato a Torino nel corso del torneo pro-Askatasuna, duramente condannati dal ministro Piantedosi nel corso dell’informativa alla Camera e dall’intera classe politica.

E ancora, una pagina sulla situazione a Niscemi ancora coinvolta dalla frana.

Come di consueto, il commento sull’attualità politica e culturale di Giampiero Mughini e i sondaggi curati da Alessandra Ghisleri.

