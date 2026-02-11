M5S – MOVIMENTO 5 STELLE * PARLAMENTO: «SICUREZZA: RICCIARDI (M5S): GOVERNO DI SLOGAN ANCORA NON TROVA CHI HA AGGREDITO POLIZIOTTO»

10.40 - mercoledì 11 febbraio 2026

“Mi auguro che il ministero degli Interni e l’Intelligence facciano luce sugli atti criminali sui binari. C’è però un problema quando il ministro Piantedosi arriva in Parlamento a dire che tutti i manifestanti sono complici di chi commette atti violenti come quelli verso il poliziotto.

Quando Crosetto parla di clima da Brigate Rosse io credo che faccia un’offesa prima di tutto alle vittime delle Brigate Rosse Non è accettabile che si accusi chiunque vada in piazza di essere una volta filo Putin, poi filo Hamas.

Si parla tanto della manifestazione di Torino, ma Meloni, Piantedosi e il loro governo di slogan dovrebbero spiegarci perché, ad oggi, dopo 10 giorni, la persona che ha dato le martellate al poliziotto ancora non è stata trovata e consegnata alla giustizia”.

Così a 4 di Sera Riccardo Ricciardi, capogruppo M5S alla Camera.