M5S – MOVIMENTO 5 STELLE * PARLAMENTO: «SICUREZZA, PATUANELLI (M5S): DESTRA STA CON FORZE DELL’ORDINE A GOVERNI ALTERNI»

09.00 - giovedì 5 febbraio 2026

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all'Agenzia Opinione)

Il Movimento 5 Stelle condanna sempre, in ogni occasione, ogni forma di violenza contro le forze dell’ordine. L’abbiamo fatto dal primo istante. Ma non accettiamo la narrazione tossica secondo cui chi manifesta pacificamente diventa automaticamente un criminale, né l’idea che le opposizioni siano conniventi con chi delinque. È una falsità utile solo a chi vuole alzare il livello dello scontro per coprire i propri fallimenti.

Quello che è avvenuto a Torino viene usato come clava politica. Si chiede più repressione, si annunciano norme liberticide, si alimenta l’idea di uno Stato che risponde al disagio sociale restringendo diritti fondamentali come quello di manifestare. Questo non è sicurezza: è propaganda.

E c’è anche una profonda ipocrisia politica che va denunciata. Nell’ottobre del 2021, davanti all’assalto alla sede della CGIL e allo sgombero del porto di Trieste occupato dai No Green Pass, la destra chiedeva le dimissioni del ministro Lamorgese, accusandola di non aver saputo prevenire.

Oggi le stesse forze politiche si ergono a paladine delle forze dell’ordine, dimenticando che allora stavano politicamente dalla parte dei No Vax e di chi bloccava infrastrutture strategiche del Paese. Noi non abbiamo mai cambiato posizione: la destra sì, a seconda della convenienza del momento.

La vera emergenza sicurezza è un’altra, ed è sotto gli occhi di tutti. I reati tornano a crescere, le città sono sempre più insicure, la percezione di paura aumenta soprattutto tra le donne.

Io sono padre e vivo a Trieste: non ho paura quando in città c’è una manifestazione, anche se non la condivido. Ho paura quando mando le mie figlie in giro e leggo di accoltellamenti, scippi, aggressioni, stupri. Questa è la sicurezza che manca oggi nelle nostre città, ed è su questo che il Governo Meloni sta fallendo.

Mancano agenti, mancano risorse, manca una strategia. Le assunzioni coprono a malapena il turnover, gli organici sono sempre più anziani, i presidi territoriali insufficienti.

Da due anni il Movimento 5 Stelle avanza proposte puntuali: rafforzare le piante organiche, aumentare gli stipendi, redistribuire in modo intelligente le forze sul territorio. Dal Governo, su tutto questo, solo propaganda.

Oggi le opposizioni hanno dimostrato responsabilità, costruendo una risoluzione comune e facendo proposte serie. La maggioranza ha scelto invece la scorciatoia dello scontro, dell’urlo, della paura.

La sicurezza dei cittadini non si difende a giorni alterni e non si usa come strumento elettorale. Si governa con serietà, ascoltando anche chi oggi è all’opposizione ma domani tornerà a guidare questo Paese.

Lo ha dichiarato in un lungo post social il capogruppo M5S al Senato Stefano Patuanelli.