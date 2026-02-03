M5S – MOVIMENTO 5 STELLE * PARLAMENTO: «SANITÀ (M5S): “DISASTRO LISTE D’ATTESA, GOVERNO FARNETICA”»

14.00 - martedì 3 febbraio 2026

“In due giorni sono arrivate due pesanti bocciature alle politiche sanitarie del governo Meloni, in particolare sulle liste d’attesa. Ieri l’ultima inchiesta di Milena Gabanelli sul Corriere della Sera, che parla di business delle liste d’attesa che costa dieci miliardi all’anno ai cittadini italiani.

Oggi l’analisi di Fondazione GIMBE, che dice chiaramente che il decreto elettorale del governo non ha prodotto benefici per i cittadini, che il 30% delle prestazioni avviene in regime di intramoenia, che mancano ancora due decreti attuativi, che la piattaforma di monitoraggio è imprecisa e quindi senza alcuna utilità.

Il governo ha evidentemente altre priorità, visto che vara un inutile decreto sicurezza ogni sei mesi, mentre sulle liste d’attesa mancano ancora i decreti attuativi dopo oltre un anno e mezzo e che il provvedimento sulle prestazioni sanitarie è letteralmente scomparso.

Lo dimostra anche mettendo 23 miliardi in tre anni sulle armi e togliendo 17 miliardi e mezzo alla sanità pubblica. Il tutto si traduce in costi sociali ed economici sempre più alti per i cittadini, sei milioni dei quali rinunciano a curarsi e la cui spesa sanitaria ha ormai superato i 46 miliardi.

Ma il governo continua a farneticare di record, ottimi risultati, soluzioni efficaci. Meloni e i suoi la smettano di prendere in giro gli italiani, si rimbocchino le maniche e si mettano davvero al lavoro per salvare la sanità pubblica”.

Lo scrivono in una nota i parlamentari del Movimento 5 Stelle delle Commissioni Affari Sociali di Camera e Senato.