M5S – MOVIMENTO 5 STELLE * PARLAMENTO: «RICCIARDI (M5S): IN PIAZZA CONTRO FINANZIARIA DI GUERRA»

16.20 - sabato 29 novembre 2025

Il capogruppo M5S alla Camera Riccardo Ricciardi ha partecipato alla manifestazione nazionale contro la legge di Bilancio a Roma, esprimendo dure critiche verso la manovra del governo.

“Siamo qui a manifestare contro questa Manovra di guerra. Una finanziaria che non tiene conto dell’aumento incredibile dei prezzi della spesa e delle bollette, che non fa nulla per indicizzare un minimo i salari al costo della vita così elevato”, ha dichiarato Ricciardi.

Il parlamentare pentastellato ha definito la legge di Bilancio come una misura che “si prepara a quella che è una vera e propria economia di guerra”, facendo riferimento alle recenti dichiarazioni del ministro della Difesa Crosetto sulla leva militare.

“Le parole di Crosetto di ieri che parlano di leva militare sono abbastanza indicative di quello a cui il governo ci sta preparando, dal riarmo a queste ultime dichiarazioni”, ha aggiunto Ricciardi.

Il capogruppo M5S ha collegato la protesta anche alla situazione internazionale, sottolineando come la mobilitazione sia iniziata “con quel ‘blocchiamo tutto’ dovuto al genocidio che si è verificato in Palestina e che sta continuando perché non si sta fermando la violenza dell’esercito israeliano”.

“È una mobilitazione di donne e uomini, tantissimi giovani oggi in piazza che vogliono davvero un mondo nuovo a partire da questo nostro Paese”, ha concluso Ricciardi dalla manifestazione romana.