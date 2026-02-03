M5S – MOVIMENTO 5 STELLE * PARLAMENTO: «RAI, M5S: ROSSI ATTENDE CONVOCAZIONE, ORA MAGGIORANZA SBLOCCHI VIGILANZA»

13.00 - martedì 3 febbraio 2026

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

///

“Oggi abbiamo avuto in audizione in commissione cultura l’amministratore delegato della RAI, Giampaolo Rossi. È venuto a parlare di cinema, ma noi lo aspettiamo da oltre un anno in commissione di vigilanza per affrontare il tema servizio pubblico a 360 gradi.

Lui ci ha detto che aspetta una convocazione, facendo di fatto un appello alla maggioranza affinché sblocchi la situazione in Giunta per il regolamento e consenta alla Vigilanza di convocarlo.

Cosa hanno da dire adesso Fratelli d’Italia, Forza Italia e Lega? Perché non assecondano Giampaolo Rossi e consentono la convocazione anziché continuare con questo stallo indecoroso?

È assurdo che da oltre un anno la situazione resti insabbiata mentre il loro stesso amministratore delegato dice pubblicamente che è pronto a venire in vigilanza”.

Così l’esponente M5S in commissione cultura e in commissione di vigilanza Rai Gaetano Amato.