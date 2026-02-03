M5S – MOVIMENTO 5 STELLE * PARLAMENTO: «RAI: FLORIDIA, CONVOCHEREI ROSSI ANCHE OGGI, MA SERVE OK GIUNTA REGOLAMENTO»

13.40 - martedì 3 febbraio 2026

“Procederei anche oggi alla convocazione in Vigilanza di Giampaolo Rossi, come da lui stesso auspicato durante l’audizione di questa mattina in Commissione Cultura alla Camera, se non fosse che, quando ho provato a farlo, la maggioranza ha bloccato tutto rinviando la questione alla Giunta per il Regolamento.

Secondo la maggioranza, nonostante un caso analogo si sia già verificato nel 2017 proprio su richiesta del centrodestra, questa volta le opposizioni non avrebbero la possibilità di usufruire di questa opportunità prevista dal regolamento.

Quello che è incomprensibile e ormai inaccettabile è perché la Giunta per il Regolamento non si pronunci.

Dica chiaramente se questa convocazione si può fare – come avvenne nel 2017, quando a chiederlo fu il centrodestra con il senatore Maurizio Gasparri in prima linea – oppure se non si può fare, motivandone le ragioni.

Se addirittura è l’amministratore delegato stesso ad auspicarlo, davvero non ci sono più scuse”.

Così la presidente della commissione di vigilanza Rai Barbara Floridia.