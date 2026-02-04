M5S – MOVIMENTO 5 STELLE * PARLAMENTO: «MALTEMPO, M5S: CHIESTO SOPRALLUOGO A NISCEMI, MANTENERE ALTA ATTENZIONE»

19.20 - mercoledì 4 febbraio 2026

I deputati del Movimento 5 Stelle della commissione Ambiente hanno richiesto al presidente della commissione Ambiente alla Camera di effettuare un sopralluogo a Niscemi, territorio gravemente colpito dalla recente ondata di maltempo.

“Riteniamo che sia doveroso approfondire quanto accaduto, valutare l’operato delle istituzioni, e raccogliere elementi importanti per un’eventuale presentazione di attività parlamentari”, hanno dichiarato in una nota i deputati M5S Daniela Morfino, Agostino Santillo, Ilaria Fontana e Patty L’Abbate.

I parlamentari pentastellati sottolineano l’importanza di mantenere alta l’attenzione sulla situazione: “È fondamentale non abbassare la guardia anche in un momento come questo su cui serve il massimo dell’attenzione da parte di tutti gli attori coinvolti”.

La richiesta di sopralluogo rappresenta un passo concreto per verificare sul campo i danni provocati dal maltempo e valutare l’adeguatezza dell’intervento istituzionale nel territorio di Niscemi.