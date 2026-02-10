M5S – MOVIMENTO 5 STELLE * PARLAMENTO: «LAVORO, CAROTENUTO (M5S): MELONI-CALDERONE NON HANNO NULLA DA DIRE SU RIDER SFRUTTATI?»

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –
“Domenica Giorgia Meloni ha impiegato 48 minuti per commentare il ritiro del comico Pucci da Sanremo ma da ieri mattina non ha ancora proferito parola sul controllo giudiziario su Foodinho-Glovo disposto dalla Procura di Milano per lo sfruttamento di 40mila rider, pagati 2,50 euro a consegna.
La stessa identica cosa si è ben guardata dal fare la ministra del Lavoro Calderone.
In compenso, ricordiamo bene entrambe per la norma, infilata nel decreto 1° Maggio 2023, che ha alleggerito l’obbligo di trasparenza per le aziende che usano algoritmi.
Tali circostanze rivelano, per l’ennesima volta, la considerazione del Governo per i lavoratori: propaganda quando c’è da rilanciare i dati sull’occupazione, sottacendo ovviamente il fatto che si tratta perlopiù di working poor, e silenzi di tomba davanti a ignobili episodi di sfruttamento.
Una vera vergogna”.
Così il capogruppo del M5S in commissione Lavoro alla Camera Dario Carotenuto.