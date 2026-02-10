Popular tags:
Popular tags:
Popular tags:
News immediate,
non mediate!
Categoria news:
OPINIONMIX

M5S – MOVIMENTO 5 STELLE * PARLAMENTO: «LAVORO, CAROTENUTO (M5S): MELONI-CALDERONE NON HANNO NULLA DA DIRE SU RIDER SFRUTTATI?»

 Scritto da
E-mail Stampa
Facebook Twitter LinkedIn
18.20 - martedì 10 febbraio 2026

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –
///

“Domenica Giorgia Meloni ha impiegato 48 minuti per commentare il ritiro del comico Pucci da Sanremo ma da ieri mattina non ha ancora proferito parola sul controllo giudiziario su Foodinho-Glovo disposto dalla Procura di Milano per lo sfruttamento di 40mila rider, pagati 2,50 euro a consegna.

La stessa identica cosa si è ben guardata dal fare la ministra del Lavoro Calderone.

In compenso, ricordiamo bene entrambe per la norma, infilata nel decreto 1° Maggio 2023, che ha alleggerito l’obbligo di trasparenza per le aziende che usano algoritmi.

Tali circostanze rivelano, per l’ennesima volta, la considerazione del Governo per i lavoratori: propaganda quando c’è da rilanciare i dati sull’occupazione, sottacendo ovviamente il fatto che si tratta perlopiù di working poor, e silenzi di tomba davanti a ignobili episodi di sfruttamento.

Una vera vergogna”.

Così il capogruppo del M5S in commissione Lavoro alla Camera Dario Carotenuto.

Categoria news:
OPINIONMIX

Per donare ora, clicca qui



© RIPRODUZIONE RISERVATA
DELLA FONTE TITOLARE DELLA NOTIZIA E/O COMUNICATO STAMPA

È consentito a terzi (ed a testate giornalistiche) l’utilizzo integrale o parziale del presente contenuto, ma con l’obbligo di Legge di citare la fonte: “Agenzia giornalistica Opinione”.
È comunque sempre vietata la riproduzione delle immagini.

Articoli correlati

I commenti sono chiusi.