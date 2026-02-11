M5S – MOVIMENTO 5 STELLE * PARLAMENTO: «INDUSTRIA, APPENDINO (M5S) REGALA SVEGLIA A URSO: DORME DA 3 ANNI, ORA DI ALZARSI E ANDARE A CASA»

17.23 - mercoledì 11 febbraio 2026

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

///

Durante il question time alla Camera, la deputata del Movimento 5 Stelle Chiara Appendino ha attaccato duramente il ministro Urso con parole taglienti e un gesto simbolico che ha catturato l’attenzione dell’aula.

“Ministro, le nostre eccellenze capitolano, la cassa integrazione esplode e lei rivendica successi? Questi disastri lei li ha voluti”, ha esordito Appendino rivolgendosi direttamente al titolare del dicastero dell’Industria.

La parlamentare pentastellata ha poi elencato una serie di critiche specifiche alla gestione ministeriale: “Lei ha scelto di non tassare gli extraprofitti dei colossi energetici proteggendo loro anziché le imprese, lei ha preferito affogare le imprese nella palude burocratica di Transizione 5.0 sottraendo loro miliardi”.

Particolare attenzione è stata rivolta anche alla questione dei fondi promessi: “E a proposito di miliardi, dove sono i 25 promessi per i dazi ormai un anno?”.

Il culmine dell’intervento è arrivato con l’accusa diretta e il gesto teatrale: “Ministro, lei sta dormendo da tre anni. Glielo dico con affetto: si svegli. E la aiuto, le regalo questa sveglia”.

Appendino ha concluso il suo intervento con toni ancora più duri, specificando il significato simbolico del dono: “Non le servirà per alzarsi e andare a lavorare la mattina, per quello il suo tempo è scaduto e i danni li ha già fatti. Questa sveglia serve per ricordarle che se ne deve andare a casa e liberarci finalmente della sua gestione tossica”.

L’episodio si inserisce nel clima di forte tensione politica che caratterizza i rapporti tra opposizione e governo sui temi economici e industriali.