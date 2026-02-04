M5S – MOVIMENTO 5 STELLE * PARLAMENTO: «ICE, MAIORINO (M5S): SUA PRESENZA UN OLTRAGGIO. PIANTEDOSI INADEGUATO»

15.20 - mercoledì 4 febbraio 2026

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

///

“Ministro, lei ha confermato di essere completamente inadeguato al suo ruolo. Abbiamo dovuto sapere da uno scoop del Fatto Quotidiano della presenza delle degli agenti ICE in Italia e abbiamo poi assistito all’imbarazzante balletto di sue dichiarazioni. Lei diceva che non le risultava la presenza di ICE perché la composizione della scorta non era ancora stata comunicata, mentre invece la giornalista del Fatto Quotidiano lo sapeva. Delle due l’una: o mentiva oppure davvero il governo italiano non conta nulla.

E oggi viene qui a parlarci di cosa ha già fatto ICE in Italia, quando il punto che voi fate finta di non capire è che la ICE di Trump non è quella fondata da Bush nel 2003, ma è diventata una delle agenzie di sicurezza più grandi e finanziate della storia americana che recluta suprematisti bianchi sui social e spara tre volte in faccia a Nicole Good e dieci volte contro Alex Pretti. Questa è la gente che voi fate entrare in Italia, in oltraggio alle nostre forze dell’ordine che invece hanno una Costituzione da rispettare”.

Lo ha dichiarato la vicepresidente del gruppo M5S in Senato, Alessandra Maiorino, intervenendo sull’informativa del ministro dell’Interno Piantedosi sulla presenza di agenti ICE a Milano in occasione delle olimpiadi invernali.