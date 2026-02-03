Popular tags:
Popular tags:
Popular tags:
News immediate,
non mediate!
Categoria news:
OPINIONMIX

M5S – MOVIMENTO 5 STELLE * PARLAMENTO: «GAZA, CAROTENUTO (M5S): EUROPA NON PUO’ ACCETTARE LEGGE DELLA GIUNGLA»

 Scritto da
E-mail Stampa
Facebook Twitter LinkedIn
19.20 - martedì 3 febbraio 2026

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –
///

Il deputato M5S Dario Carotenuto ha dichiarato di voler denunciare la narrazione distorta che la stampa sta facendo della vicenda palestinese, attaccando chi difende i diritti palestinesi e il diritto internazionale come fa la dottoressa Francesca Albanese, e parlando della comunità palestinese in Italia solo per le vicende giudiziarie.

“Di fronte all’abisso della storia in cui è sprofondata l’umanità a Gaza, dobbiamo chiederci quale futuro attende l’Occidente e un’Europa che non può accettare la legge della giungla imposta da Israele e dagli Stati Uniti di Trump”, ha affermato Carotenuto.

La dichiarazione è stata rilasciata nel corso della conferenza stampa di presentazione alla Camera dell’ultimo rapporto su Gaza della relatrice speciale dell’ONU sull’occupazione dei territori palestinesi occupati.

Categoria news:
OPINIONMIX

Per donare ora, clicca qui



© RIPRODUZIONE RISERVATA
DELLA FONTE TITOLARE DELLA NOTIZIA E/O COMUNICATO STAMPA

È consentito a terzi (ed a testate giornalistiche) l’utilizzo integrale o parziale del presente contenuto, ma con l’obbligo di Legge di citare la fonte: “Agenzia giornalistica Opinione”.
È comunque sempre vietata la riproduzione delle immagini.

Articoli correlati

I commenti sono chiusi.