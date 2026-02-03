M5S – MOVIMENTO 5 STELLE * PARLAMENTO: «GAZA, CAROTENUTO (M5S): EUROPA NON PUO’ ACCETTARE LEGGE DELLA GIUNGLA»

19.20 - martedì 3 febbraio 2026

Il deputato M5S Dario Carotenuto ha dichiarato di voler denunciare la narrazione distorta che la stampa sta facendo della vicenda palestinese, attaccando chi difende i diritti palestinesi e il diritto internazionale come fa la dottoressa Francesca Albanese, e parlando della comunità palestinese in Italia solo per le vicende giudiziarie.

“Di fronte all’abisso della storia in cui è sprofondata l’umanità a Gaza, dobbiamo chiederci quale futuro attende l’Occidente e un’Europa che non può accettare la legge della giungla imposta da Israele e dagli Stati Uniti di Trump”, ha affermato Carotenuto.

La dichiarazione è stata rilasciata nel corso della conferenza stampa di presentazione alla Camera dell’ultimo rapporto su Gaza della relatrice speciale dell’ONU sull’occupazione dei territori palestinesi occupati.