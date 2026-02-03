M5S – MOVIMENTO 5 STELLE * PARLAMENTO: «AMBIENTE: FONTANA (M5S), INQUINAMENTO DA PFAS ENORME TASSA A SPESE DEI CITTADINI»

20.20 - martedì 3 febbraio 2026

L’inquinamento da PFAS non è solo un disastro ambientale e sanitario, ma anche un’enorme tassa occulta che pagano i cittadini. 440 miliardi di euro entro il 2050 è il conto salatissimo di decenni di ritardi, compromessi e cieca fiducia nell’autoregolazione industriale.

Con lo stop totale alla produzione e all’uso dei PFAS, il costo scenderebbe a circa 330 miliardi di euro, 110 miliardi di euro in meno. A certificarlo è un lungo rapporto pubblicato dalla Commissione europea, che non possiamo ignorare.

È paradossale spendere miliardi per inseguire l’inquinamento nelle acque, quando basterebbe fermarlo alla fonte. Bene che sia entrato in vigore in Europa l’obbligo per tutti gli Stati membri di monitorare la presenza di alcuni di questi inquinanti eterni nell’acqua potabile e di garantire delle soglie minime, ma nella famiglia dei PFAS ci sono migliaia di sostanze che restano fuori dai radar.

Sostanze che persistono per decenni nei corpi e nell’ambiente. Se siamo tutti d’accordo sul fatto che la salute non sia negoziabile, ora è scritto pure nero su bianco che la prevenzione costa sempre meno dell’inerzia.

Non è più concepibile rinviare il problema, si abbia il coraggio di fare le scelte politiche giuste.

Lo dichiara in una nota la deputata Ilaria Fontana, vicecapogruppo M5S alla Camera.