LEGA * SENATO: «BENESSERE ANIMALE, POTENTI (LEGA): CARCASSE DI CANI VICINO ALL’A14, ORRORE CHE VA REPRESSO CON LA MASSIMA SEVERITÀ. PRESENTATA MIA INTERROGAZIONE»

15.00 - martedì 10 febbraio 2026

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

///

Benessere animale, Potenti (Lega): Carcasse di cani vicino all’A14, orrore che va represso con la massima severità. Presentata mia interrogazione

Roma, 10 feb. – “Le notizie sul vero e proprio ‘cimitero dell’orrore’ tra Loreto e Porto Recanati, con decine di carcasse di cani trovate in sacchi di plastica lungo la scarpata dell’A14, suscitano sgomento e una profonda indignazione. Episodi di questo tipo non sono solo un crimine contro gli animali, ma minano alla base la convivenza civile e il senso stesso di comunità: chi si rende responsabile di simili atrocità va individuato e punito con la massima severità prevista dal nostro ordinamento. Anche perché, tra l’altro, ben sappiamo le connessioni tra questi reati atroci verso gli animali e quelli sugli essere umani.

Per queste ragioni depositerò un’interrogazione parlamentare al Ministro della Giustizia e al Ministro dell’Interno al fine di fare piena luce sulla vicenda, capire natura e dimensioni del fenomeno, verificare l’adeguatezza degli strumenti investigativi e sanzionatori oggi a disposizione e valutare eventuali ulteriori interventi normativi. È doveroso sostenere il lavoro di carabinieri forestali, magistratura e associazioni animaliste, e ribadire che la tutela degli animali è un indicatore essenziale del grado di civiltà di un Paese”.

Così il senatore della Lega Manfredi Potenti, responsabile del Dipartimento benessere animale del partito.

__________

Ufficio stampa Lega Senato