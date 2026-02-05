LEGA * CAMERA: «ZES, ZINZI (LEGA): SUD FUTURA LOCOMOTIVA SISTEMA ITALIA»

20.00 - giovedì 5 febbraio 2026

Zes, Zinzi (Lega): Sud futura locomotiva sistema Italia

Roma, 5 feb. – “Con il nuovo bonus Zes unica per il Mezzogiorno, il Governo dimostra ancora una volta con i fatti, di portare avanti in maniera concreta l’impegno preso nei confronti della nostra Campania e di tutto il Mezzogiorno. L’esonero contributivo per le assunzioni nelle regioni del Sud è una misura che risponde alle reali esigenze dei nostri imprenditori, di chi crea lavoro e dà lavoro nel Mezzogiorno. I dati che leggiamo negli ultimi mesi certificano un balzo in avanti del Sud Italia, sempre più forza trainante del nostro Paese. Merito del Governo e della Lega che con misure incisive e strumenti adeguati stanno sostenendo lo sviluppo del Sud Italia, sempre più competitivo e ci auguriamo futura locomotiva del Paese”.

Lo dichiara il deputato e coordinatore della Lega in Campania Gianpiero Zinzi.

