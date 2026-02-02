Popular tags:
Popular tags:
Popular tags:
News immediate,
non mediate!
Categoria news:
OPINIONMIX

LEGA * CAMERA: «TORINO: BARABOTTI (LEGA), MENTRE UN POLIZIOTTO VIENE MASSACRATO MELIO (PD) ALIMENTA SOSPETTO. DEM CHIEDANO SCUSA»

 Scritto da
E-mail Stampa
Facebook Twitter LinkedIn
18.00 - lunedì 2 febbraio 2026

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –
///

 

Torino: Barabotti (Lega), mentre un poliziotto viene massacrato Melio (Pd) alimenta sospetto. Dem chiedano scusa Roma, 2 feb. – “I commenti di Iacopo Melio, consigliere regionale del PD in Toscana, sugli scontri di Torino sono gravissimi e smentiscono la condanna della violenza espressa dal partito. Su Facebook scrive che le forze dell’ordine, se avessero voluto, avrebbero potuto impedire l’ingresso agli incappucciati infiltrati e aggiunge: ‘ogni scintilla è buona per far scoppiare un incendio’. Rispondendo a chi ironizza su tesi complottistiche di regia governativa: ‘Oh, hai detto una cosa probabilmente giusta, bravo’.  Mentre un poliziotto viene massacrato, un esponente Dem alimenta sospetti, delegittimando le forze dell’ordine e indebolendo lo Stato. Il PD non può far finta di nulla: servono scuse chiare alle forze dell’ordine e dei provvedimenti”.Così il deputato toscano della Lega Andrea Barabotti.Ufficio Stampa Lega Camera

 

Categoria news:
OPINIONMIX

Per donare ora, clicca qui



© RIPRODUZIONE RISERVATA
DELLA FONTE TITOLARE DELLA NOTIZIA E/O COMUNICATO STAMPA

È consentito a terzi (ed a testate giornalistiche) l’utilizzo integrale o parziale del presente contenuto, ma con l’obbligo di Legge di citare la fonte: “Agenzia giornalistica Opinione”.
È comunque sempre vietata la riproduzione delle immagini.

Articoli correlati

I commenti sono chiusi.