LEGA * CAMERA: «TERRACINA, MIELE (LEGA): LITE TRA GIOVANI SEGNALE PREOCCUPANTE»

Terracina, Miele (Lega): lite tra giovani segnale preoccupante

Roma, 9 feb. – “Preoccupano le immagini di una lite accesa tra minorenni a Terracina. Sono il segno di una violenza diffusa e sempre più dilagante tra giovanissimi, che purtroppo sfociano anche in episodi tragici. Sono situazioni che non possiamo sottovalutare e che danno la misura di un processo di normalizzazione che si va via via costruendo all’interno di una fascia d’età adolescenziale per cui tutto finisce per regolarsi attraverso l’uso della forza, dell’aggressione, della violenza sia fisica che verbale. Non possiamo permetterlo. Gli sforzi che stiamo facendo sul fronte della sicurezza e della scuola, al fine di prevenire episodi drammatici, baby gang e criminalità giovanile, non possono essere vanificati ed è doveroso riaffermare la cultura del rispetto, il valore della legalità, il principio che a guidare i più piccoli siano i buoni e sani modelli, anche attraverso una stretta sinergia scuola-famiglia. Andremo avanti con tutte le battaglie che riteniamo possano andare in questa direzione, a partire dall’uso dei social tra minorenni che crediamo possa anche condizionare il comportamento dei più piccoli, alimentare un senso di disorientamento e amplificare le conseguenze del disagio giovanile”.

Lo dichiara la deputata della Lega e componente della commissione Cultura, Scienza e Istruzione Giovanna Miele.

