LEGA * CAMERA: «SICUREZZA, TOCCALINI (LEGA): “MOZIONE IN TUTTI I COMUNI SU SOSTEGNO FORZE DELL’ORDINE E STOP CENTRI SOCIALI”»

Sicurezza, Toccalini (Lega): “Mozione in tutti i comuni su sostegno Forze dell’Ordine e stop centri sociali”Roma, 11 feb. – “La Lega Giovani in questi giorni presenterà in tutti i comuni, tramite i nostri amministratori locali, una mozione per impegnare i sindaci a sostenere le Forze dell’Ordine e a prendere una posizione chiara contro i centri sociali abusivi. Dopo i recenti fatti indegni commessi da Askatasuna, ci aspettiamo una condanna netta anche da parte delle amministrazioni di sinistra”. Così in una Luca Toccalini, deputato e coordinatore federale Lega giovani.Ufficio Stampa Lega Camera