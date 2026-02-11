Popular tags:
Popular tags:
Popular tags:
News immediate,
non mediate!
Categoria news:
OPINIONMIX

LEGA * CAMERA: «SICUREZZA, TOCCALINI (LEGA): “MOZIONE IN TUTTI I COMUNI SU SOSTEGNO FORZE DELL’ORDINE E STOP CENTRI SOCIALI”»

 Scritto da
E-mail Stampa
Facebook Twitter LinkedIn
12.00 - mercoledì 11 febbraio 2026

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –
///

 

Sicurezza, Toccalini (Lega): “Mozione in tutti i comuni su sostegno Forze dell’Ordine e stop centri sociali”Roma, 11 feb. – “La Lega Giovani in questi giorni presenterà in tutti i comuni, tramite i nostri amministratori locali, una mozione per impegnare i sindaci a sostenere le Forze dell’Ordine e a prendere una posizione chiara contro i centri sociali abusivi. Dopo i recenti fatti indegni commessi da Askatasuna, ci aspettiamo una condanna netta anche da parte delle amministrazioni di sinistra”. Così in una Luca Toccalini, deputato e coordinatore federale Lega giovani.Ufficio Stampa Lega Camera

 

Categoria news:
OPINIONMIX

Per donare ora, clicca qui



© RIPRODUZIONE RISERVATA
DELLA FONTE TITOLARE DELLA NOTIZIA E/O COMUNICATO STAMPA

È consentito a terzi (ed a testate giornalistiche) l’utilizzo integrale o parziale del presente contenuto, ma con l’obbligo di Legge di citare la fonte: “Agenzia giornalistica Opinione”.
È comunque sempre vietata la riproduzione delle immagini.

Articoli correlati

I commenti sono chiusi.