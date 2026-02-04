LEGA * CAMERA: «REFERENDUM: BOF, CON LEGA E CENTRODESTRA PER LA PRIMA VOLTA VOTO A ITALIANI FUORI SEDE. PER ANNI INIBITA LA DEMOCRAZIA»

20.30 - mercoledì 4 febbraio 2026

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

///

Referendum: Bof, con Lega e centrodestra per la prima volta voto a italiani fuori sede. Per anni inibita la democrazia

Roma, 4 feb. – “Il voto per gli italiani all’estero è stato introdotto dal ministro Mirko Tremaglia in un governo di centrodestra, mentre nei lunghi anni di governi di sinistra nessuno si era mai accorto di loro. Allo stesso modo, il voto sperimentale per i fuori sede – lavoratori e studenti – è stato introdotto per la prima volta proprio dalla Lega e da questo governo. La differenza tra chi parla solo e chi fa. Il voto fuori sede resta una priorità su cui continueremo a lavorare con impegno. Le accuse rivolte al centrodestra sono infondate e strumentali: chi oggi critica non conosce le procedure amministrative degli uffici elettorali dei comuni, molto spesso con carenza di organico, parole che ci si può aspettare solo da chi non ha mai amministrato nemmeno una bocciofila. Con questo provvedimento abbiamo aumentato i giorni e gli orari per garantire il diritto al voto, oltre ad aver alzato indennità ferme da anni per chi lavora ai seggi garantendo il diritto di voto degli italiani”.

Così il deputato Gianangelo Bof, dichiarando il voto favorevole della Lega al Ddl recante disposizioni urgenti per le consultazioni elettorali e referendarie dell’anno 2026.

__________

Ufficio stampa Lega Camera