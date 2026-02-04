LEGA * CAMERA: «NISCEMI: PIZZIMENTI (LEGA), VICINANZA A POPOLAZIONI COLPITE DA VIOLENTI FENOMENI ESTREMI»

15.30 - mercoledì 4 febbraio 2026

Niscemi: Pizzimenti (Lega), vicinanza a popolazioni colpite da violenti fenomeni estremi

Roma, 4 feb. – “La Lega esprime vicinanza profonda alle popolazioni del Sud Italia, in particolare a Niscemi, colpite da violenti fenomeni estremi: bombe d’acqua, esondazioni, allagamenti e gravi danni a case, strade, infrastrutture e attività produttive. Stiamo lavorando per interventi immediati e concreti: 100 milioni di euro destinati alle prime necessità. Vogliamo procedure semplici e veloci per rimborsare famiglie e imprese, senza obbligare i Comuni ad anticipare risorse che non possiedono. Servono deroghe burocratiche straordinarie per aprire cantieri in poche settimane.

La prevenzione deve diventare strutturale e costante: pulizia dei corsi d’acqua, manutenzione del territorio, consolidamento dei versanti. Ogni euro investito oggi evita tragedie e risparmia risorse domani. La Lega è al fianco di agricoltori, piccole imprese e commercianti duramente colpiti, pronti a sostenerli con misure adeguate. Non siete soli: oggi siamo presenti nell’emergenza, domani saremo al vostro fianco per la ricostruzione e per mettere in sicurezza il territorio una volta per tutte”.

Così il deputato della Lega Graziano Pizzimenti, intervenendo in Aula sull’informativa del ministro Musumeci.

