Popular tags:
Popular tags:
Popular tags:
News immediate,
non mediate!
Categoria news:
OPINIONMIX

LEGA * CAMERA: «MATONE (LEGA), SCHLEIN DOTTOR JEKYLL E MISTER HYDE»

 Scritto da
E-mail Stampa
Facebook Twitter LinkedIn
19.42 - domenica 1 febbraio 2026

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –
///

MATONE (LEGA), SCHLEIN DOTTOR JEKYLL E MISTER HYDE

Roma, 1 feb. – “A quale Schlein gli italiani e gli elettori di sinistra devono dar credito: a quella che parla di reazioni sproporzionate da parte della polizia o quando definisce le forze dell’ordine patrimonio di tutti? Lo dica ai cento agenti feriti ieri a Torino e provi a vedere se qualcuno le crede nella versione del dottor Jekyll o di mister Hyde”.

Lo dichiara il deputato della Lega ed ex magistrato Simonetta Matone.

__________

Ufficio stampa Lega Camera

Categoria news:
OPINIONMIX

Per donare ora, clicca qui



© RIPRODUZIONE RISERVATA
DELLA FONTE TITOLARE DELLA NOTIZIA E/O COMUNICATO STAMPA

È consentito a terzi (ed a testate giornalistiche) l’utilizzo integrale o parziale del presente contenuto, ma con l’obbligo di Legge di citare la fonte: “Agenzia giornalistica Opinione”.
È comunque sempre vietata la riproduzione delle immagini.

Articoli correlati

I commenti sono chiusi.