LEGA * CAMERA: «MATONE (LEGA), SCHLEIN DOTTOR JEKYLL E MISTER HYDE»

19.42 - domenica 1 febbraio 2026
(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –
///
MATONE (LEGA), SCHLEIN DOTTOR JEKYLL E MISTER HYDE
Roma, 1 feb. – “A quale Schlein gli italiani e gli elettori di sinistra devono dar credito: a quella che parla di reazioni sproporzionate da parte della polizia o quando definisce le forze dell’ordine patrimonio di tutti? Lo dica ai cento agenti feriti ieri a Torino e provi a vedere se qualcuno le crede nella versione del dottor Jekyll o di mister Hyde”.
Lo dichiara il deputato della Lega ed ex magistrato Simonetta Matone.
__________
Ufficio stampa Lega Camera
Categoria news:OPINIONMIX