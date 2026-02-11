LEGA * CAMERA: «ERBA (COMO), ZOFFILI E GUERRIERI (LEGA): “VENERDÌ IN CITTÀ ‘UNA VITA DA SOCIAL’, CAMPAGNA DELLA POLIZIA DI STATO PER CONTRASTARE IL CYBERBULLISMO”»

14.00 - mercoledì 11 febbraio 2026

Erba (Como), Zoffili e Guerrieri (Lega): “Venerdì in città ‘Una vita da social’, campagna della Polizia di Stato per contrastare il cyberbullismo”Venerdì 13 febbraio farà tappa a Erba ‘Una vita da social’, la campagna educativa itinerante realizzata dalla Polizia Postale e delle Comunicazioni del Ministero dell’Interno, in collaborazione con il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, nell’ambito delle iniziative di sensibilizzazione e prevenzione dei rischi e pericoli della Rete per i minori.”In piazza Vittorio Veneto verrà posizionato un truck della Polizia di Stato allestito con un’aula didattica multimediale” spiega Simona Guerrieri, Vicesindaco leghista e Assessore alla Sicurezza e alla Polizia Locale della Città di Erba. “Gli operatori della Polizia incontreranno studenti e insegnanti sui temi della sicurezza online, fornendo informazioni utili per contrastare qualsiasi forma di bullismo e di cyberbullismo”.”Questa importantissima iniziativa è un esempio positivo di collaborazione fra educatori e Forze dell’Ordine” commenta il deputato Eugenio Zoffili, capogruppo della Lega in Comune a Erba. “Sarò presente anch’io, insieme al Vicesindaco Guerrieri e al Sottosegretario leghista al Ministero dell’Interno Nicola Molteni. Agli studenti e ai cittadini erbesi verranno fornite occasioni di riflessione, per un uso consapevole degli strumenti digitali rendendo così la Rete un luogo più sicuro. La Lega è al fianco di uomini e donne in divisa, che sono sempre al lavoro per mettere i giovani nelle condizioni di crescere al meglio”.Ufficio Stampa Lega Camera