GUARDIA DI FINANZA * «MAXI FRODE FISCALE NEL TESSILE DI TREVISO, SEQUESTRATI 10 MILIONI DI EURO AI 5 IMPRENDITORI CINESI»

07.15 - mercoledì 11 febbraio 2026

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

///

**Frode fiscale e riciclaggio nella manifattura tessile: sequestrate case, macchine e conti correnti a 5 “imprenditori” cinesi**

**10 milioni di euro i profitti conseguiti illecitamente**

I finanzieri del Comando Provinciale di Treviso hanno dato esecuzione a un decreto di sequestro emesso dal G.I.P. del locale Tribunale su richiesta della Procura della Repubblica nei confronti di 5 soggetti indiziati, a vario titolo, dei reati di emissione e utilizzo di fatture per operazioni inesistenti, nonché omessa dichiarazione e riciclaggio. I proventi illeciti generati dalle frodi fiscali ammontano a circa 10 milioni di euro.

Le indagini, condotte dai militari del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria, hanno permesso di accertare che gli indagati, nel periodo 2019 – 2024, si sono avvalsi di 8 ditte individuali operanti nel settore del “confezionamento di capi di abbigliamento” (di cui 6 attive solo formalmente ed utilizzate per “stampare” fatture false e 2 realmente operanti) per creare un sistema di fatturazione fittizia – per importi superiori agli 80 milioni di euro.

Il sistema di frode scoperto dai finanzieri era stato orchestrato dalla “mente” del gruppo imprenditoriale per consentire alle due imprese operative, che riuscivano ad accaparrarsi molte commesse per i prezzi particolarmente competitivi praticati alla clientela, di abbattere notevolmente i redditi imponibili – e quindi la tassazione (per oltre 7 milioni di euro) – utilizzando costi mai sostenuti documentati dalle fatture per operazioni inesistenti emesse dalle 6 ditte intestate ad “imprenditori” cinesi compiacenti.

Sul conto delle ditte cinesi intestate a “prestanome” è anche emerso che non solo queste erano prive di qualsivoglia “forza lavoro”, ma che i titolari erano irreperibili (uno addirittura deceduto).

Gli accertamenti bancari compiuti per meglio comprendere le transazioni finanziarie intercorse fra gli indagati hanno poi dimostrato che l’evasione d’imposta complessivamente prodotta dal sistema di frode è stata utilizzata per disporre bonifici in Cina nonché per acquistare, sempre dalla Cina, beni di lusso.

I conti correnti sono stati utilizzati dal principale indagato sia per spese personali (che nulla avevano a che vedere con l’attività d’impresa), sia per acquistare due immobili del valore complessivo di circa 700.000 euro fittiziamente intestati ai figli minorenni – nonché per arredarli.

Nel corso delle investigazioni è stata, inoltre, approfondita la posizione della consorte del principale indagato, la quale, oltre ad essere titolare di fatto di due delle ditte non operative, si è resa responsabile del reato di riciclaggio, poiché ha mascherato l’origine illecita di parte dei profitti disponendo numerose operazioni di prelievo di denaro contante e bonifici verso conti esteri.

L’odierna attività testimonia la costante attenzione e il perdurante impegno profuso dalla Guardia di Finanza, nell’ambito delle indagini delegate dalla Procura della Repubblica di Treviso, a contrasto delle frodi fiscali e contesti di illegalità economico-finanziaria di maggiore gravità, a tutela delle imprese che operano nel rispetto della legge, nonché per il recupero delle risorse sottratte alla collettività.

La diffusione del presente comunicato stampa è stata autorizzata dalla Procura delle Repubblica di Treviso, ai fini dell’esercizio del diritto di cronaca, costituzionalmente garantito, e nel rispetto dei diritti degli indagati che, in considerazione dell’attuale fase di indagini preliminari, sono da presumersi innocenti fino alla sentenza irrevocabile che ne accerti la colpevolezza (art. 5, comma 1, D.lgs. n. 106/2006, come introdotto dall’art. 3 del D.Lgs. n. 188/2021).