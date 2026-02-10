FI – FORZA ITALIA * SENATO: «SICUREZZA. PAROLI (FI): SU MANIFESTAZIONI VIOLENTE CERTA SINISTRA ZOPPICA»

12.01 - martedì 10 febbraio 2026

SICUREZZA. PAROLI (FI): SU MANIFESTAZIONI VIOLENTE CERTA SINISTRA ZOPPICA

“Ci sono alcune piazze che fanno politica utilizzando qualsiasi tema pur di attaccare il governo. Il diritto di manifestare è sacro e legittimo, ma allo stesso tempo non possiamo negare che queste piazze troppe volte sfociano nella violenza. E su questo, da parte delle istituzioni non ci può essere tolleranza. Troppo spesso invece da certa sinistra non ci sono prese di posizioni nette. Su questi temi molti rappresentanti dell’opposizione zoppicano per non perdere quella fetta di elettorato. Così, però, rischiano di legittimare la violenza. L’obiettivo del governo e della maggioranza, attraverso provvedimenti legislativi come il dl sicurezza, è quello di contrastare il montare delle violenze. Su questo non ci possono essere esitazioni da parte di nessuno”. Così il vicepresidente vicario dei senatori di Forza Italia, Adriano Paroli, intervenendo a Inside24.