FI – FORZA ITALIA * SENATO: «SENATO: FI, DOMANI CONFERENZA ‘GENERAZIONE FUTURO’»

12.31 - lunedì 9 febbraio 2026

Senato: Fi, domani conferenza ‘Generazione Futuro’

Si terrà domani alle ore 15 presso la Sala Caduti di Nassirya, in Senato, la conferenza stampa ‘Generazione Futuro’. All’iniziativa, promossa dal senatore di Forza Italia Antonio Trevisi, intervengono: Massimiliano Nicolini, direttore ricerca e sviluppo Fondazione Olitec; Piera Levi-Montalcini, presidente della Levi-Montalcini Foundation; Mario Rusconi, direttore Dipartimento Intelligenza Artificiale del Consorzio Universitario Humanitas. Formare nella scuola del XXI secolo; Riccardo Pace, presidente di Giovani Universitari in Parlamento; Niccolo Pagliarani, ricercatore in soft robotics e Co-fondatore di Capio Robotics. L’evento sarà moderato da Marcello Merlino.

I giornalisti interessati possono accreditarsi inviando una mail a: ufficiostampafi@senato.it