FI – FORZA ITALIA * CAMERA: «TORINO: BENIGNI, SINISTRA ISOLI VIOLENTI, SERVE TOLLERANZA ZERO»

Torino: Benigni, sinistra isoli violenti, serve tolleranza zero

“Sono oltre cento gli agenti feriti negli scontri di ieri durante il corteo di Torino. A quella che doveva essere una “pacifica” manifestazione di protesta, hanno partecipato delinquenti con martelli, manganelli, bombe carta: una vera e propria spedizione punitiva organizzata con l’unico obiettivo di sfidare lo Stato. È stata aggredita anche una giornalista Rai che, insieme al filmmaker, stava solo facendo il suo lavoro. Un clima che ricorda gli anni più bui del nostro Paese, con scene che non avremmo mai più voluto rivedere. Con questi criminali serve tolleranza zero. Ci aspettiamo una condanna unanime ferma, e senza alcuna giustificazione da tutte le forze politiche. Il nuovo decreto Sicurezza è più urgente che mai, e auspico che anche la sinistra decida, finalmente, di isolare i violenti approvando il provvedimento insieme a noi. Episodi di questo tipo non devono avvenire mai più: noi saremo sempre dalla parte della legalità, della democrazia e delle Forze dell’ordine, a cui va tutta la mia solidarietà”.

Lo dichiara in una nota Stefano Benigni, vicesegretario nazionale di Forza Italia.