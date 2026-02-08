FI – FORZA ITALIA * CAMERA: «SICUREZZA, DEBORAH BERGAMINI (FI): “LA SINISTRA NON DIA ALIBI AI VIOLENTI”»

20.00 - domenica 8 febbraio 2026

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

///

Sicurezza, Deborah Bergamini (Fi): “La sinistra non dia alibi ai violenti”

“Ieri sera abbiamo assistito a nuovi, gravissimi disordini al quartiere Corvetto a Milano. Un altro copione, sempre uguale, di una manifestazione degenerata nell’aggressione alle Forze dell’Ordine, cui va la totale solidarietà.

È logico affiancare l’accaduto ai sabotaggi che, sempre ieri, sono stati praticati in tre punti delle linee ferroviarie.

Tutto questo accade in concomitanza dell’avvio delle Olimpiadi invernali di Milano Cortina. Si tratta di gesti e iniziative che feriscono tutto il Paese, e la risposta deve essere la condanna unanime.

La sinistra, sia quella politica che quella nel mondo culturale o del giornalismo deve dimostrare maturità e concreto spirito democratico: non si possono lasciare alibi e margini ai violenti”.

Così Deborah Bergamini, vicesegretario nazionale di Forza Italia e responsabile del Dipartimento Esteri.