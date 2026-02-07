FI – FORZA ITALIA * CAMERA: «SCUOLA EUROPEA DI BRINDISI, TAJANI SCRIVE A VALDITARA. D’ATTIS (FI): “GRAZIE A MINISTRO DEGLI ESTERI, NECESSARIO POTENZIARE OFFERTA FORMATIVA E AUTONOMIA GESTIONALE”»

19.10 - sabato 7 febbraio 2026

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

///

SCUOLA EUROPEA DI BRINDISI, TAJANI SCRIVE A VALDITARA. D’ATTIS (FI): “GRAZIE A MINISTRO DEGLI ESTERI, NECESSARIO POTENZIARE OFFERTA FORMATIVA E AUTONOMIA GESTIONALE”

Nota del segretario regionale di Forza Italia, l’on Mauro D’Attis.

“La scuola europea di Brindisi rappresenta un fiore all’occhiello per il nostro territorio che ospita la base delle Nazioni Unite e devo ringraziare il ministro degli Esteri Antonio Tajani per aver scritto al ministro Valditara proprio su questo. Purtroppo, nonostante gli sforzi e le ingenti risorse stanziate per la scuola (anche grazie ad emendamenti al bilancio dello Stato proposti dal sottoscritto), l’offerta formativa è ancora in fase di completamento.

Ed è la ragione che ha spinto le Nazioni Unite a richiedere più volte la definizione di un quadro giuridico che assicuri a Brindisi una scuola internazionale con autonomia gestionale e sostenibilità duratura. Questo è l’oggetto della sollecitazione che Tajani ha rivolto al ministro dell’Istruzione: bisogna avviare una riflessione per individuare soluzioni pragmatiche e durature per accrescere la solidità gestionale della scuola e potenziare la sua offerta formativa.

Perciò, condivido l’attenzione di Tajani e auspico che si possano dare delle risposte tangibili a riguardo”.