FI – FORZA ITALIA * CAMERA: «SCUOLA: BERGAMINI (FI), ‘LISTA STUPRI’ IN LICEO ROMA MESSAGGIO ORRIBILE, SPIA DI DERIVA PERICOLOSA»

Scuola: Bergamini (Fi), ‘lista stupri’ in liceo Roma messaggio orribile, spia di deriva pericolosa

“La ‘lista stupri’ comparsa in un bagno del Liceo Giulio Cesare di Roma è la spia di una deriva pericolosa, perché dimostra che presso una parte della generazione più giovane sono stati sdoganati e metabolizzati dei messaggi orribili. Si tratta di un tema culturale enorme, legato al dilagare di modelli negativi. Individuare i responsabili di questo gesto è un punto irrinunciabile. Ma è necessario che tutte le istituzioni e gli attori pubblici, dalla politica a quei mondi che fanno maggiore presa sull’immaginario dei teen agers, conducano una vera e propria ‘offensiva dei buoni esempi’ per maturare di nuovo la consapevolezza di cosa e bene e cos’è male. Quando si legittimano comportamenti criminali significa che è stato compiuto un passo indietro nella convivenza civile”. Lo ha dichiarato Deborah Bergamini, deputata e vice segretario nazionale di Forza Italia, a margine di un evento commemorativo dedicato ad Altero Matteoli in Garfagnana.