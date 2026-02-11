FI – FORZA ITALIA * CAMERA: «SCUOLA, APREA (FORZA ITALIA): SOLIDARIETÀ A DIRIGENTE SCOLASTICO ROSANGELA COLUCCI, INACCETTABILI MINACCE E VIOLENZE»

13.49 - mercoledì 11 febbraio 2026

SCUOLA, APREA (FORZA ITALIA): SOLIDARIETÀ A DIRIGENTE SCOLASTICO ROSANGELA COLUCCI, INACCETTABILI MINACCE E VIOLENZE

“Il Dipartimento Istruzione di Forza Italia esprime la più sincera e convinta solidarietà alla Dirigente Scolastica ROSANGELA COLUCCI, oggetto in questi giorni di minacce, pressioni indebite e tentativi di intimidazione a seguito di una decisione organizzativa temporanea quale la previsione dei doppi turni nella Scuola “Giulio Cesare” di Bari, assunta nell’esclusivo interesse del servizio scolastico e della sicurezza della comunità educativa. Ogni scelta gestionale, soprattutto in contesti complessi ed emergenziali, rientra nelle responsabilità e nelle prerogative proprie della funzione dirigenziale e deve poter essere esercitata in un clima di rispetto istituzionale e di civile confronto. Come Forza Italia, riteniamo pertanto inaccettabile e gravemente lesivo del ruolo della scuola pubblica che si ricorra ad atteggiamenti violenti, minacciosi o a tentativi di aggressione, fisica o verbale, nei confronti di chi è chiamato a garantire il funzionamento dell’Istituzione scolastica.

Nel ribadire pieno sostegno alla Dirigente scolastica si auspica che le Autorità competenti garantiscano le condizioni di sicurezza e tutela necessaria e che il confronto sulle scelte organizzative torni a svolgersi nei canali appropriati nel rispetto delle persone e delle Istituzioni e nell’ unico interesse degli studenti e della comunità scolastica”.

Così in una nota Valentina Aprea, Responsabile Nazionale del Dipartimento Istruzione di Forza Italia.